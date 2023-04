YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI stellte am 13.04.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2023 abgelaufenen Quartal vor.

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 34,010 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -107,940 JPY je Aktie gewesen.

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at