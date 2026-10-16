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16.10.2026 06:31:29
YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -17,13 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI ein EPS von -16,490 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,77 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 74,020 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -43,620 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,67 Prozent zurück. Hier wurden 39,06 Milliarden JPY gegenüber 39,72 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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