YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI äußerte sich am 15.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 107,940 JPY. Im Vorjahresquartal waren -73,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 98,77 Prozent auf 12,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 82,20 JPY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 14,42 Milliarden JPY erwartet.

