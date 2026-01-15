|
YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -3,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,05 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,99 Milliarden JPY.
