YUMEMITSUKETAI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

YUMEMITSUKETAI hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3,26 JPY gegenüber 1,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,65 Prozent auf 111,3 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15,31 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte YUMEMITSUKETAI 8,94 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 251,21 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 349,86 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at