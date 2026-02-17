YUMEMITSUKETAI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YUMEMITSUKETAI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

YUMEMITSUKETAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,80 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,33 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,2 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at