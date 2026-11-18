YUMEMITSUKETAI gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,78 JPY. Im letzten Jahr hatte YUMEMITSUKETAI einen Gewinn von 3,97 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat YUMEMITSUKETAI im vergangenen Quartal 50,9 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YUMEMITSUKETAI 112,2 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at