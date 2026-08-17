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17.08.2026 06:31:29
YUMEMITSUKETAI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
YUMEMITSUKETAI hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,28 JPY je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YUMEMITSUKETAI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48,7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 67,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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