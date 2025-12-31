|
Yumy Bear Goods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Yumy Bear Goods hat am 29.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
