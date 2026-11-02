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02.11.2026 06:31:29
Yuneng Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yuneng Technology A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,0 Millionen CNY – eine Minderung von 42,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 291,9 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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