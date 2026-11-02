Yuneng Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yuneng Technology A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,0 Millionen CNY – eine Minderung von 42,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 291,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at