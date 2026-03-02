Yuneng Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yuneng Technology A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yuneng Technology A -0,060 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,60 Prozent auf 210,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Yuneng Technology A 237,7 Millionen CNY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,840 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Yuneng Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,910 CNY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 34,82 Prozent auf 1,77 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,15 Milliarden CNY gelegen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,08 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,75 Milliarden CNY gerechnet.

