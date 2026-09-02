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02.09.2026 06:31:29
Yuneng Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Yuneng Technology A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Yuneng Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,330 CNY vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 152,0 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 67,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 460,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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