Yuneng Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yuneng Technology A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Yuneng Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,330 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 152,0 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 67,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 460,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at