Yungjin Pharm mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yungjin Pharm stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,48 KRW. Im Vorjahresquartal waren 5,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,07 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63,76 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at