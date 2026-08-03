Yungjin Pharm verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yungjin Pharm hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Yungjin Pharm vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 13,29 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 61,58 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,52 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at