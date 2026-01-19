19.01.2026 06:31:29

Yungjin Pharm vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yungjin Pharm präsentierte am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yungjin Pharm mit einem Umsatz von insgesamt 66,82 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,85 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,30 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,97 KRW. Im Vorjahr waren 7,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 254,26 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 252,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

