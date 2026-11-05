Yungjin Pharm: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yungjin Pharm gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 15,19 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yungjin Pharm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,71 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 60,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at