Yunhong Green CTI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yunhong Green CTI lud am 23.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Yunhong Green CTI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 6,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,2 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,010 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yunhong Green CTI -0,700 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 19,70 Millionen USD – ein Plus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Yunhong Green CTI 17,95 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at