Yunhong Green CTI legte Quartalsergebnis vor

Yunhong Green CTI äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Yunhong Green CTI ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent auf 6,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at