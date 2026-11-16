Yunhong Green CTI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yunhong Green CTI äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Yunhong Green CTI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 3,1 Millionen USD gegenüber 3,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at