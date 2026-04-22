22.04.2026 06:31:29

Yunnan Bowin Technology Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yunnan Bowin Technology Industry veröffentlichte am 20.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 21,7 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Yunnan Bowin Technology Industry hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,310 CNY je Aktie gewesen.

Yunnan Bowin Technology Industry hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 55,79 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 42,47 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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