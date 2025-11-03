Yunnan Bowin Technology Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yunnan Bowin Technology Industry äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 3,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at