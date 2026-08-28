Yunnan Bowin Technology Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yunnan Bowin Technology Industry hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,02 CNY gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 38,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at