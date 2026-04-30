Yunnan Chihong Zinc Germanium präsentierte Quartalsergebnisse

Yunnan Chihong Zinc Germanium hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,13 CNY. Im letzten Jahr hatte Yunnan Chihong Zinc Germanium einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,15 Prozent auf 6,36 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at