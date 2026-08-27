Yunnan Chihong Zinc Germanium: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yunnan Chihong Zinc Germanium hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,18 CNY. Im letzten Jahr hatte Yunnan Chihong Zinc Germanium einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,48 Milliarden CNY – ein Plus von 40,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yunnan Chihong Zinc Germanium 5,33 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at