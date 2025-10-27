Yunnan Chihong Zinc Germanium verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yunnan Chihong Zinc Germanium lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 CNY, nach 0,110 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 6,60 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,83 Milliarden CNY umgesetzt.

