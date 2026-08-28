Yunnan Coal and Energy legte Quartalsergebnis vor

Yunnan Coal and Energy präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,36 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yunnan Coal and Energy einen Umsatz von 1,29 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at