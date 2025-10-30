Yunnan Coal and Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yunnan Coal and Energy präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at