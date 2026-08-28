Yunnan Metropolitan Real Estate Development: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yunnan Metropolitan Real Estate Development hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,99 Prozent zurück. Hier wurden 319,4 Millionen CNY gegenüber 499,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at