Yunnan Metropolitan Real Estate Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yunnan Metropolitan Real Estate Development hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Yunnan Metropolitan Real Estate Development mit einem Umsatz von insgesamt 404,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at