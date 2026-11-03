Yunnan Metropolitan Real Estate Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yunnan Metropolitan Real Estate Development ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yunnan Metropolitan Real Estate Development die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,84 Prozent auf 309,8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at