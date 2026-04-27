27.04.2026 06:31:29

Yunnan Shennong A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yunnan Shennong A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,25 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Yunnan Shennong A ein Ergebnis je Aktie von 0,440 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Yunnan Shennong A 1,32 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,47 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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