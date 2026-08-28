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28.08.2026 06:31:29
Yunnan Shennong A präsentierte Quartalsergebnisse
Yunnan Shennong A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,31 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yunnan Shennong A 0,310 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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