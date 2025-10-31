Yunnan Shennong A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yunnan Shennong A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,680 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yunnan Shennong A 1,13 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,58 Milliarden CNY umgesetzt worden.

