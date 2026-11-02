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02.11.2026 06:31:29
Yunnan Wenshan Electric Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yunnan Wenshan Electric Power präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,190 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 2,10 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,02 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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