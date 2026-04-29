Yunnan Yuntian Hua hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yunnan Yuntian Hua hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yunnan Yuntian Hua 11,98 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,00 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,780 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 11,99 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at