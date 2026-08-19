Yunnan Yuntian Hua legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yunnan Yuntian Hua hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Yunnan Yuntian Hua hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,800 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yunnan Yuntian Hua in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,84 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,830 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 10,83 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at