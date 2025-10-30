Yunnan Yuntian Hua mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yunnan Yuntian Hua hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,860 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Yunnan Yuntian Hua mit einem Umsatz von insgesamt 12,61 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,42 Prozent verringert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,08 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 12,61 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at