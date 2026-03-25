Yunnan Yuntian Hua: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yunnan Yuntian Hua veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Yunnan Yuntian Hua 0,500 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yunnan Yuntian Hua in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,82 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 14,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,230 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 10,81 Milliarden CNY gesehen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,91 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 48,29 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 61,38 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 50,98 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at