Yunnan Yunwei stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yunnan Yunwei präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Yunnan Yunwei mit einem Umsatz von insgesamt 182,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at