Yuranus Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yuranus Infrastructure hat am 08.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,730 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yuranus Infrastructure in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 70,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at