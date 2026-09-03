Yuri Gagarin AD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yuri Gagarin AD hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yuri Gagarin AD ein EPS von 0,720 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 23,6 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at