YURTEC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

YURTEC stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 34,83 JPY gegenüber 32,59 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,20 Prozent auf 62,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at