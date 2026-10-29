YURTEC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

YURTEC präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,83 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat YURTEC im vergangenen Quartal 68,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YURTEC 62,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at