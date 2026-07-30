YURTEC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

YURTEC hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 30,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte YURTEC 12,16 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat YURTEC 57,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at