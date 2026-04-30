YURTEC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YURTEC hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 34,43 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei YURTEC noch ein Gewinn pro Aktie von 75,37 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat YURTEC 67,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 75,41 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 150,34 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 169,92 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 252,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 257,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at