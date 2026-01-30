YURTEC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

YURTEC präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 68,92 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 55,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat YURTEC im vergangenen Quartal 65,62 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YURTEC 70,75 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at