YUSHIN PRECISION EQUIPMENT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

YUSHIN PRECISION EQUIPMENT lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YUSHIN PRECISION EQUIPMENT ein EPS von 21,24 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat YUSHIN PRECISION EQUIPMENT mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,47 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,51 JPY beziffert, während im Vorjahr 49,74 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 11,58 Prozent auf 23,10 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte YUSHIN PRECISION EQUIPMENT 26,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at