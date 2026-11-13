YUSHIN PRECISION EQUIPMENT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YUSHIN PRECISION EQUIPMENT stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YUSHIN PRECISION EQUIPMENT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at