17.11.2025 06:31:29
YUSHIN PRECISION EQUIPMENT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
YUSHIN PRECISION EQUIPMENT äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YUSHIN PRECISION EQUIPMENT ein EPS von 12,63 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,31 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 6,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
