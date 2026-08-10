YUSHIN PRECISION EQUIPMENT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

YUSHIN PRECISION EQUIPMENT hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,96 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,01 Milliarden JPY gegenüber 5,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at